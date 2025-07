En la ciudad de Puebla, la Comisión de Zonas Metropolitanas, presidida por la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC), organizó el tercer foro “Construyendo las Metrópolis del presente: Movilidad, Agua, Innovación y Digitalización”

La diputada Salas dijo que la finalidad es generar un espacio de análisis técnico, diálogo participativo y colaboración a nivel nacional, que contribuya a la construcción de una Ley General de Coordinación Metropolitana. Destacó la asistencia de académicas, académicos, alcaldes, alcaldesas, ciudadanos.

La ley que se quiere hacer producto de estos foros –abundó– tiene que ver con la participación plural de todos los partidos políticos.

Mencionó que entre las cuestiones que estarán en la ley es el tema del medio ambiente, porque uno de los ejes transversales es el manejo de residuos y los bosques urbanos.

“Yo estoy segura que Puebla, como muchas otras zonas metropolitanas del país –65 en total– padecemos los mismos problemas. No es ajeno la movilidad, el manejo de residuos, la vivienda social, y el agua, que es uno de los temas mundiales de discusión que están pendientes en las agendas”, subrayó.

Consideró que hoy no se puede entender que algo funcione si no hay coordinación. “Un gran reto de todos los gobiernos, pero principalmente de los municipios, es cómo le hacemos para que con lo que se tiene nos organicemos, coordinemos y demos respuesta puntual a lo que los ciudadanos nos están pidiendo. No podemos ya más decir que de la banqueta para acá es mi gobierno y de la banqueta para allá es otro gobierno”.

Puntualizó que hablar de políticas metropolitanas es hablar de los verdaderos derechos de la vida común del ciudadano de a pie. “Tenemos que ponernos de acuerdo, que haya una ley que nos permita tener un documento rector; construir una ley que preserve los derechos de la ciudadanía ante cualquier cambio gubernamental”.

En el evento, realizado en el Centro de Convenciones Puebla “William O. Jenkins”, en el Centro Histórico de Puebla, el diputado Juan Antonio González Hernández (Morena) comentó que este foro representa un espacio clave para avanzar hacia una legislación nacional que responda a los retos cotidianos de quienes habitan en zonas metropolitanas, donde se concentra más del 60 por ciento de la población, y en el que existen problemáticas de movilidad, vivienda y agua potable.

Señaló que el objetivo de estos encuentros es elaborar una Ley General de Coordinación Metropolitana sólida, útil y viable, así como herramientas indispensables para fortalecer la gobernanza, mejorar los servicios y tomar decisiones basadas en datos. Deseó “que este foro sea en beneficio del país, de las zonas metropolitanas y de las y los mexicanos”.

José Antonio Gali López, diputado del PVEM, comentó que las metrópolis enfrentan retos complejos, interconectados y crecientes que no se pueden atender de manera fragmentada ni de una sola trinchera institucional. “Hoy en Puebla tenemos la oportunidad histórica de construir una visión compartida, orientada a una Ley que nazca desde el territorio, basada en evidencia y con una profunda vocación participativa”.

Indicó que en esta jornada se reflexionará en torno a ejes fundamentales como la movilidad, concebida desde una perspectiva integral que promueva la conectividad regional, la seguridad en el desplazamiento y una infraestructura pensada en el futuro; agua, entendida como un derecho humano esencial y un indicador del bienestar colectivo cuya gestión debe ser equitativa, solidaria y sostenible, e innovación y tecnología como motor para la construcción de ciudades más inteligentes, incluyentes y humanas.

El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) mencionó que este encuentro simboliza un ejemplo de las problemáticas que requieren la solución de todas y todos los ciudadanos, ya que existen causas comunes y ejemplos de que en la política se encuentran en las divergencias, las coincidencias, independientemente de colores o partidos políticos.

En materia de innovación y digitalización, advirtió que si no se aprovechan las herramientas que ofrece la tecnología para generar soluciones reales a los problemas del país “no estaríamos tratando de llevar a México al siguiente nivel que lo requiere”. Asimismo, buscar soluciones sustentables, asequibles y renovables para un mejor medio ambiente, puesto que la subsistencia del ser humano se encuentra en riesgo.

Para la diputada Patricia Mercado Castro (MC) legislar escuchando a las y los ciudadanos es la mejor manera de contar con un proyecto de ley asequible, operable y que permita reflejar las preocupaciones de la ciudadanía. Mencionó que la innovación digital está relacionada con el derecho humano a la conectividad y a la movilidad.

Señaló que construir viviendas fuera de las zonas metropolitanas aparta a la ciudadanía de sus derechos universales, ya que, en muchos casos, terminaban en bienes abandonados o no contaban con acceso a los servicios públicos. “Son temas vigentes y estamos buscando la posibilidad que de aquí se nutra este proyecto de Ley que nos permita tener esta coordinación metropolitana, para presentarla en septiembre próximo”.

La movilidad es una prioridad y es un derecho

A su vez, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reconoció el esfuerzo que hace la Cámara de Diputados y la Comisión de Zonas Metropolitanas con estos foros sobre temas de innovación digital, tecnología y su uso, seguridad y movilidad, los cuales son fundamentales. La movilidad –dijo– es una prioridad y es un derecho, ya que el uso de transporte y la electromovilidad tienen que ver con la salud y hábitos sanos.

Destacó el Cablebús de la Ciudad de México como un modelo totalmente ambiental y, por eso, “en Puebla ya vamos a empezarlo”. Además, comentó que el recurso más apreciable es el agua, sin ella no hay producción agrícola ni vida; por ello en Puebla, junto al Gobierno Federal, se está trabajando en la construcción de plantas de tratamiento y se atiende el saneamiento de los ríos.

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, expresó que hoy se vive un gran momento de coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para construir un buen México, en donde la movilidad tiene que ir de la mano de la seguridad y, en ello, se está trabajando cada día en las mesas de seguridad de la mano del gobernador Alejandro Armenta Mier y la Federación, Sedena, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía.

Hizo referencia a los retos que se enfrentan como lograr más recursos y atender las necesidades de las y los ciudadanos, contar con senderos seguros y de paz, saneamiento de ríos y lagos, movilidad, seguridad y bacheo. Llamó a sumar esfuerzos en favor de México y por cada una de las entidades. “Vamos a sumarnos todos, porque todos somos mexicanos y debemos seguir trabajando por nuestro México”.

Previamente, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado, Rebeca Bañuelos Guadarrama, indicó que “nos encontramos en un punto de quiebre” donde se tienen que llevar a cabo acciones que sumen para revertir el cambio climático. “Es importante que este tipo de foros se den porque necesitamos sumar experiencias y conocimientos”.

Añadió que estos encuentros contribuirán a una nueva política y estructura de convivencia con el medio ambiente, dado que la tecnología, el bienestar, el medio ambiente, la educación, y la seguridad no son ejes aislados, sino transversales, que interactúan día con día tanto en las zonas conurbadas como en los entornos rurales, los cuales también necesitan un desarrollo sostenible.

Expertos plantean diferentes retos a atender

Durante las mesas de trabajo “Movilidad Urbana Sustentable”, “Agua” e “Innovación y digitalización”, expertos, académicos y funcionarios abordaron los principales retos a vencer en esas materias, a fin de garantizar un desarrollo metropolitano acorde y que responda a las necesidades de quienes ahí habitan, con respeto a sus derechos.

Señalaron que es necesaria la coordinación entre las diferentes partes involucradas para garantizar el acceso a los servicios de calidad, pero siempre de manera sustentable.

En el tema de movilidad, se hizo referencia a las causas estructurales del crecimiento urbano disperso y su relación con los patrones de movilidad ineficientes en las zonas metropolitanas, el impacto de las políticas públicas en el ordenamiento territorial y su relación con la movilidad sustentable, las prácticas exitosas de implementación de sistemas de movilidad integral, incluyente y con visión metropolitana.

En el tema de agua, se examinaron los desafíos en la gestión del vital líquido en las zonas metropolitanas, con énfasis en la escasez, sobreexplotación de acuíferos y contaminación, y las propuestas para una gestión hídrica sostenible, resiliente y con gobernanza efectiva, enfoque de justicia ambiental y equidad territorial.

En innovación y digitalización, se analizó el papel de la tecnología y la innovación en la planeación metropolitana, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana, así como estrategias para impulsar ecosistemas tecnológicos regionales que fomenten la digitalización, la competitividad y la sostenibilidad metropolitana.