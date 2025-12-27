Morelia, Michoacán; 27 de diciembre del 2025.- Para el gobierno que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la educación es clave para seguir construyendo el mejor lugar para vivir, por ello, este 2025, el Colegio de Morelia cumplió su cometido de impulsar la capacitación, el arte y la cultura en beneficio de la población moreliana.

Al cierre de 2025, el Colegio de Morelia ha atendido a más de 27 mil usuarios, en los diferentes programas y acciones, a través de una atención siempre de calidad y con responsabilidad, con lo que “Morelia brilla cada vez más”, precisó su director general, Iván Fernando Barrales Alcántara.

En el caso del Instituto de Educación para Adultos (INEA), se imparten los niveles de educación primaria y secundaria para personas a partir de los 15 años; a la par que, para dar cierre a este proceso educativo, el Colegio de Morelia cuenta con la Preparatoria Abierta Comunitaria, única en su tipo en el estado.

A través de los diferentes convenios que se han establecido con instituciones educativas, empresariales y asociaciones civiles, se ha logrado fortalecer el rubro de educación tanto formal como complementaria.

En el presente año se ofreció un amplio abanico de opciones de cursos y talleres educativos, como los que se imparten a través del Centro de Capacitación (Cecap): inglés (básico, intermedio y avanzado), habilidades digitales, auxiliar de enfermería, cuidado del adulto mayor, entre otros.

“Actualmente, tenemos convenio con más de 40 instituciones educativas de nivel medio y superior, con las cuales nos apoyan con el programa de becas (de nuevo ingreso, para retomar los estudios, titulación y posgrado). A la fecha durante este año se han entregado 403 becas y están pendientes 25”, destacó Barrales Alcántara.

Con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (Canagraf), se establecieron convenios para realizar conferencias, talleres y capacitaciones de educación complementaria.

Barrales Alcántara también señaló que, a través del programa “CM en tu Escuela” y “CM en tu Comunidad”, se atendió a un total de 1 mil 023 beneficiarios, de 36 escuelas urbanas y rurales; programa que consiste en actividades lúdicas, pláticas de cuidado de la salud, alimentación y otros temas clave para los padres, desarrolladas en coordinación con otras dependencias municipales y el Festival Internacional de Música de Morelia (FIMM) “Miguel Bernal Jiménez”.