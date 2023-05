Claudia Sheinbaum se posiciona como Top en las encuestas

La ventaja de Morena es cómoda, rumbo a las elecciones de 2024, según encuestas, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, se ha consolidado como la aspirante mejor valorada de la llamada Cuarta Transformación y la que tiene mayor intención de voto entre la ciudadanía. Sheinbaum cuenta con un 45% de las preferencias efectivas, superando al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien obtuvo un 29%. Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), ocupa el tercer puesto con un 12%. En cuanto a la intención de voto de los partidos, la formación de Andrés Manuel López Obrador, Morena, tiene el doble de apoyo que la alianza Va por México conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La coalición opositora ha tenido dificultades para encontrar un candidato que cierre la brecha, mientras que el bloque gobernante se acerca a semanas decisivas y se espera que comience a definir cómo y cuándo elegirá a su abanderado en junio próximo. Es importante mencionar que las preferencias efectivas no consideran el porcentaje de personas que no se inclinan por ninguno de los candidatos en la contienda interna de Morena (16%) ni a los indecisos (9%). En las preferencias brutas, que sí reflejan estas variables, Sheinbaum obtiene un 34%, mientras que Ebrard alcanza un 22%. El secretario de Relaciones Exteriores ha logrado acortar la distancia en comparación con la última medición de Enkoll, publicada en febrero, aumentando un 2% tanto en las preferencias brutas como efectivas. A finales de abril, López Obrador se reunió con los principales aspirantes a la sucesión y les pidió priorizar la unidad de Morena hasta que concluyan las elecciones en Coahuila y el Estado de México el próximo 4 de junio. Se espera que la candidatura de Morena sea definida en un máximo de tres meses, en lugar de a finales de año como se había planeado inicialmente. Enkoll planteó escenarios electorales con nombres específicos, y en todas las combinaciones hipotéticas los candidatos de Morena se imponen con comodidad, seguidos por Luis Donaldo Colosio y con los candidatos de la alianza Va por México en un distante tercer lugar, con una diferencia de más de 30 puntos por debajo de los de la coalición Juntos Hacemos Historia. A poco más de un año de las elecciones, Morena cuenta con el 61% de las preferencias efectivas de los votantes, mientras que la alianza Va por México suma un 30%. El PT y el Partido Verde Ecologista de México, que forman parte de la coalición de gobierno, obtienen un 2% cada uno. Un 8% de los encuestados no se decanta por ningún partido político, y otro 8% se encuentra indeciso.