Morelia, Mich.- Jueves 11 de diciembre de 2025.- Dos hombres y una mujer resultaron gravemente lesionados tras el choque entre dos automóviles sobre la avenida Madero Poniente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El percance se registró durante la madrugada de este jueves a la altura de la colonia Tiníjaro, en las cercanías de la calle Puerto de la Paz, y fue reportado al número de emergencias 911.

Unos paramédicos y bomberos acudieron al lugar, atendieron a los heridos y posteriormente los canalizaron a distintos hospitales para su adecuada valoración médica. Entre los pacientes se encuentran Samuel C., de 53 años de edad, y Arely R., de 26 años.

Agentes municipales de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Además, con apoyo de una grúa, retiraron los vehículos siniestrados.