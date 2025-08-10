Morelia, Mich.- Domingo 10 de agosto de 2025.- Dos mujeres resultaron lesionadas tras el choque de una camioneta que transportaba frutas y verduras contra un autobús de pasajeros, accidente que se registró sobre la avenida Morelos Norte, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes de rescate.

El percance ocurrió durante la tarde noche de este domingo a la altura del Pabellón Don Vasco, frente a la colonia La Soledad y fue reportado al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron paramédicos de Ambumed y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes atendieron a las féminas lastimadas y las canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica; una de las pacientes responde al nombre de Diana, de 23 años de edad.

Al final, unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Las unidades siniestradas fueron retiradas por una grúa.

RED 113