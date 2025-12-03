Morelia, Mich,; a 2 de diciembre del 2025.- La ACERMICH, (Asociación de Cerveceros Michoacanos) fermentan su último evento del año y alistan el CERVE.BAZAR NAVIDEÑO, un espacio cultural incluyente, que a través de la Cultura de la Cerveza Artesanal o de Calidad, reúne a los máximos productores del ramo, asi como cocineras tradicionales, artistas y emprendedores.

Este escaparate navideño se llevará a cabo los días 19, 20, 21 de diciembre, en la PLAZA DE LA PAZ, con el objetivo de FOMENTAR EL CONSUMO DE LAS CERVEZAS PRODUCIDAS DE FORMA ARTESANAL EN MICHOACÁN, y a su vez ofrecer, en su último evento del 2025, cerve-canastas navideñas, paquetes, promociones, así como tres días de degutaciones, maridajes, actividades lúdicas para toda la familia.

En el CERVE-BAZAR NAVIDEÑO 2025 , las y los asistentes podrán degustar, maridar o adquirir cervezas de línea, de especialidad y experimentales de los siguientes CERVECEROS MICHOACANOS: AMALTEA, MORELIA VIRIDIS, LA EMILIANA, LA ESTACIÓN, AMIGOS IMAGINARIOS, ITZIMACUA, EL ING., COPERMICO, LA DISTRIBUIDORA ALEMANA FELDSCHLöBCHEN Y LAS BOUTIQUES DE CERVEZAS MORELIANAS HOP´S TO GO Y THE BEER COMPANY MORELIA.

Para el área de gastronomía EL RINCÓN ALEMÁN (gastronomía alemana), GRANJA LA BRAVA CON TACOS BRAVO, AZU GASTRONOMÍA CONTEMPORANEA y las cocineras tradicionales LA COCINA DE LA COCUCHA DE COCUCHO Y SESI ASPITI DE CUANAJO.

Por si esto fuera poco, no podrían faltar los MEZCALEROS: MEZCAL CORONA DE PERLAS, BÉSAME Y CÁLLATE, MEZCAL ZIHUAQUIO, así como SALSAS KUARAPU.

Para tener un evento de 360 grados, el Ing. Juan Castañeda se hará cargo del programa de actividades lúdicas que comprenderán MÚSICA EN VIVO, DANZA, DJ Y OTRAS SORPRESAS.

Finalmente el presidente de ACERMICH, Edgar Mercado Ponce aseveró: “El gremio cervecero michoacano sigue con crecimiento firme post pandemia y destacando con cervecezas galardonadas a nivel nacional”.

Agradeció, el apoyo del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de sus áreas de Fomento Económico Municipal (Mtra. Lupita Herrera), la Dirección de Mercados (Marco Garibay) y la Secretaría del Gobierno Municipal (Yankel Benítez), así como al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al actual Secretario De Turismo en el Estado Roberto Monroy, quien se ha involucrado desde el 2011 en sus diferentes cargos en la función pública,

y finalmente “Haciendo Barrio” con Luis Navarro, secretario de Finanzas del Estado.

El evento se llevará a cabo en un horario de Viernes 19 de las 12:00 del día a las 10 de la noche, sábado 20 de las 11 de la mañana a las 10 de la noche y el domingo de las 11 de la mañana a las 9 de la noche. El acceso es totalmente libre, pet friendly para toda la familia, más informes vía What´s app 4431583793.