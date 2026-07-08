Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2026.– El diputado local del PRD, Octavio Ocampo, tras votar a favor de la reforma constitucional en materia de no reelección inmediata, aprobada este miércoles por el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, dijo que esta reforma representa la culminación del trabajo realizado en la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual forma parte el legislador, donde se llevó a cabo el análisis, estudio, integración y dictaminación de las diversas iniciativas que dieron origen a esta importante reforma constitucional.

Durante el proceso legislativo, la Comisión consolidó en un solo dictamen distintas propuestas orientadas a armonizar la Constitución Política del Estado de Michoacán con la reciente reforma constitucional federal, fortaleciendo principios como la equidad democrática, la transparencia y la renovación en el ejercicio del poder público.

Con su voto favorable en el Pleno, Octavio Ocampo dijo refrendar su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con la construcción de un marco jurídico que garantice igualdad de oportunidades en la competencia electoral, evitando prácticas que generen ventajas indebidas y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.

Entre los principales alcances de la reforma destaca la eliminación de la reelección inmediata para diputadas y diputados, integrantes de los ayuntamientos y demás cargos de elección popular previstos en la Constitución local, con el propósito de favorecer la renovación de los espacios de representación pública. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor para los procesos electorales de 2030, conforme a los plazos establecidos en la reforma constitucional.

Al tratarse de una reforma a la Constitución Política del Estado de Michoacán, el decreto será remitido a los ayuntamientos para que los cabildos emitan el voto correspondiente conforme al procedimiento constitucional. Una vez que sea aprobado por la mayoría de los municipios, el Congreso realizará la declaratoria de validez y enviará el decreto al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

“Desde la Comisión de Puntos Constitucionales asumimos con responsabilidad el análisis de una reforma de gran trascendencia para Michoacán. Hoy, con su aprobación en el Pleno, damos un paso importante para fortalecer la democracia, garantizar reglas más equitativas en la competencia electoral y consolidar instituciones más transparentes y cercanas a la ciudadanía”, expresó el diputado Octavio Ocampo.

Finalmente, el diputado Octavio Ocampo reiteró que desde el Congreso del Estado continuará impulsando reformas que fortalezcan el Estado de Derecho, promuevan la transparencia y consoliden una democracia más justa, incluyente y cercana a la ciudadanía, privilegiando siempre el interés público y la confianza de las y los michoacanos en sus instituciones.