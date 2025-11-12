Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025.- “Las y los maestros deben ser el mejor de los ejemplos en los recintos educativos”, subrayó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, al informar que un docente del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) fue separado de su encargo, luego de ser señalado por presunto hostigamiento sexual hacia una alumna.

Durante un diálogo con estudiantes, docentes y personal administrativo del IMCED, Sosa Olmeda afirmó que en las instituciones educativas se debe garantizar un entorno seguro y libre de violencia, enfatizando que en Michoacán no habrá cabida para quienes incurran en conductas de hostigamiento, maltrato, abuso o cualquier otra forma de violencia.

Al reiterar la política de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual en los planteles de educación media superior y superior, la titular del Iemsysem explicó que, mientras se realizan las investigaciones correspondientes, se tomaron medidas inmediatas para salvaguardar la seguridad, respeto y confianza de la joven y la comunidad educativa.

“Las alumnas no deben recibir mensajes que las hostiguen ni ser objeto de condicionamientos relacionados con sus calificaciones o de cualquier otra índole”, enfatizó, al hacer un llamado al fortalecimiento de los valores dentro de las comunidades escolares y a la denuncia de cualquier caso de violencia o acoso.

Recalcó que la comunidad educativa, especialmente el personal docente y directivo, tiene la responsabilidad ética y profesional de ser ejemplo de integridad, ya que su comportamiento incide directamente en la formación de las y los estudiantes.