La primera parte de las visorias estuvo muy concurrida y el 26 y 27 de mayo se realizará la segunda etapa con futbolistas con experiencia profesional.

Morelia, Michoacán, a 24 de mayo de 2025. – Un gran éxito resultó la primera parte de la visoría del Atlético Morelia-Universidad Michoacana, que en tres días logró reunir a cerca de mil participantes de Michoacán y otros puntos de la República Mexicana quienes llegaron al Estadio Universitario en busca de integrarse al equipo de Tercera División Profesional (TDP).

“Estamos muy contentos por la respuesta que ha generado esta convocatoria, casi mil chavos estuvieron participando en las visorías de jugadores no profesionales, hay mucho talento michoacano y de todo el país que vinieron a hacer una prueba”, compartió Gustavo Farías, técnico del equipo y quien encabeza la captación de talento.

Al final y después de tres días de intensa actividad, fueron 36 los jugadores que avanzaron al siguiente filtro, por lo que lunes y martes volverán a presentarse para intentar seguir superando etapas e integrarse al equipo que compite en la Liga de TDP.

“Me parece muy bien que la Universidad Michoacana nos abra las puertas, no sólo para hacer deporte sino para estudiar al mismo tiempo. Me siento muy emocionado de pasar este primer filtro, voy a dar mi máximo esfuerzo en el siguiente filtro y poder representar a la Universidad Michoacana”, compartió Saúl Torres, quien se desempeña como portero.

Por su parte, Bryan Chávez, quien juega de lateral izquierdo, manifestó que: “Se me hace muy padre que la Universidad Michoacana nos abra la puerta para luchar por este sueño de llegar a Primera División. Me siento contento de pasar este filtro, de tantos que vinieron, al final ser los elegido me hace sentir feliz, pero a seguir luchando, porque no hay nada seguro”.

Cabe recordar que en esta primera parte de la visoría se convocó a jugadores sin experiencia profesional, en tanto el lunes 26 de mayo y martes 27 de mayo será el turno de jugadores con Número Único de Identificación (NUI), es decir, futbolistas con experiencia profesional y el registro comenzará a partir de las 7:00 horas en el Estadio Universitario.