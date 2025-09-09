La Piedad, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- En un esfuerzo por promover la planificación familiar y ofrecer opciones de anticoncepción permanente, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), invita a participar en la jornada de vasectomías sin bisturí que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre, en el Centro de Salud Urbano “Guadalupe Mateos y Vega”, de La Piedad.

Este procedimiento, rápido y seguro, se realizará a partir de las 08:00 horas en las instalaciones del centro de salud, ubicado en la calle Carrillo Puerto S/N, colonia Centro. Los interesados deberán acudir desayunados, en caso de tomar medicamentos, no suspenderlos, presentarse con higiene personal y el área genital rasurada, acudir con un acompañante, preferentemente su pareja y usar ropa interior ajustada.

La vasectomía sin bisturí es una técnica quirúrgica ambulatoria que no requiere hospitalización y permite una pronta recuperación, no causa impotencia, ni disminución del deseo sexual, la mayoría de los hombres pueden retomar actividades ligeras en uno o dos días y regresar a sus actividades normales en una semana.

Para mayor información y registro, los interesados pueden acudir directamente al centro de salud, la SSM cuenta con médicos acreditados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quienes son los encargados de realizar este procedimiento de mínima invasión.