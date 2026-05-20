Celeste Ascencio, realizó una visita a la sede del PT en Michoacán como parte del diálogo permanente y la construcción de acuerdos entre las fuerzas políticas que acompañan la transformación nacional

Durante este encuentro, la Senadora de la República Celeste Ascencio, sostuvo una conversación con el Lic. Jorge Portes Lara, Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal; el Lic. Miguel Montejo, Coordinador Estatal de Afiliación; y el Lic. Raymundo Arias Hernández, Coordinador de Instalación Territorial.

Durante la reunión coincidieron en la importancia de fortalecer la unidad, la organización territorial y el trabajo cercano con el pueblo para seguir construyendo un Michoacán más justo, con bienestar, derechos y oportunidades para todas y todos.

La Senadora de la República por Michoacán, Celeste Ascencio, destacó que hoy más que nunca el estado necesita diálogo, coordinación y altura de miras entre quienes creen en la transformación de la vida pública y en la construcción de la paz desde el territorio y las comunidades.

Asimismo, reiteró que seguirá caminando junto a las y los aliados de este movimiento, poniendo siempre en el centro a la gente, sus causas y la esperanza de un mejor futuro para Michoacán.