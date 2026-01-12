Morelia, Michoacán. – Al cumplirse más de cuatro meses del inicio de la gestión del Lic. Josué Mejía Pineda como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el organismo ha transitado hacia un modelo de atención directa y presencia en territorio. Bajo la premisa de cercanía ciudadana se implementaron acciones de acompañamiento, supervisión y defensa técnica en diversos sectores del estado.

Con el objetivo de intervenir en el momento en que ocurren presuntas violaciones a derechos, la CEDH instaló por primera vez una oficina de atención directa en la Fiscalía General del Estado (FGE) para labores de orientación y mediación.

Asimismo, desplegó acciones de atención a grupos prioritarios:

En el municipio de Coahuayana, tras el evento con explosivos ocurrido en diciembre, estableció una Visitaduría Auxiliar con psicólogos y trabajadores sociales para el acompañamiento integral de las víctimas.

Se realizaron visitas de inspección a 11 albergues agrícolas, verificando las condiciones de vida de más de 900 jornaleros y sus familias.

En colaboración con legisladores locales, se supervisó el Cereso “David Franco Rodríguez” y el área NIDOS, enfocada en la atención de hijos de internas, impulsando programas de seguimiento para la niñez.

En un hecho sin precedentes para el organismo, se supervisó la accesibilidad para personas con discapacidad en obras de infraestructura mayor, como el nuevo Teleférico de Uruapan, para asegurar que sean incluyentes.

Acciones Jurídicas, Defensa de Género y protección a la Niñez

En materia de justicia sustantiva, la CEDH tomó una postura activa en casos de alto impacto. Junto a la FGE, presentó un escrito de Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de evitar la reducción de penas a feminicidas y proteger a las víctimas indirectas, tomando como precedente el caso de la maestra Jessica González Villaseñor. Como parte de este compromiso, el ombudsperson, Josué Mejía, anunció la creación de una unidad especializada para la construcción de políticas de género y acompañamiento a víctimas indirectas de feminicidio. Esta labor se suma a la entrega de la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2025 a la señora Verónica Villaseñor Ferreyra, cuya lucha ha impulsado reformas que permiten condenas de hasta 60 años por este delito.

El organismo alineó sus esfuerzos con la Representación de UNICEF México mediante la creación de la Unidad Especializada de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Además, en el ámbito de la búsqueda de personas, se puso en marcha el SIPEDCEDH, un sistema inteligente diseñado para el registro y seguimiento real de los acompañamientos en casos de desaparición.

Capacitación, Observación y Transparencia

Se dio continuidad a la capacitación. Al cierre de 2025 registramos la participación de casi 52 mil personas en 633 acciones integrales de capacitación, divulgación, estudios académicos e interpretación profesional.

Los programas alcanzaron a estudiantes, servidores públicos, docentes, comunidades indígenas, familias y ciudadanos en general, con temáticas de suma relevancia: Prevención de la violencia escolar; Protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; Derechos de la diversidad sexual; Acceso a la justicia y mecanismos de denuncia; Derechos de las comunidades indígenas; Derechos de las personas adultas mayores; Obligaciones de las y los servidores públicos; Derechos Humanos de las personas migrantes o en situación de movilidad; Igualdad de género y no discriminación.

Se renovó el Portal de Transparencia (SIT) para facilitar la vigilancia del uso de recursos y el avance del trabajo institucional, y se reinstalo el Comité de Transparencia, mismo que celebró las sesiones ordinarias correspondientes al ejercicio 2025.

Ejercicio de la función pública y la vinculación institucional

Dimos seguimiento a procedimientos previamente instaurados, y, atendimos de oficio y por comparecencia así como medios digitales nuevos casos de presuntos hechos violatorios de derechos humanos, para cerrar el año con un total de 992 quejas.

Se firmaron convenios de colaboración con diversas instituciones y organismos de la sociedad civil. Estas alianzas estratégicas permiten un trabajo conjunto con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la Fiscalía General del Estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los ayuntamientos de Morelia y Villamar, así como con la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, la Junta de Asistencia Privada del Estado, la Asociación Nacional de Locutores de México A. C. y con Pro Defensa Cipol A. C.

De esta manera, la gestión encabezada por Josué Mejía ha ponderado la defensa de los derechos humanos con firmeza, sensibilidad y presencia en los lugares donde la ciudadanía más lo requiere, sentando las bases de una cultura de respeto a la dignidad humana en Michoacán.

Cita textual:

“En estos primeros cuatro meses, hemos demostrado que la defensa de los derechos humanos no ocurre detrás de un escritorio, sino donde la gente más nos necesita. Con transparencia, firmeza y una visión humana, estamos sentando las bases de un Michoacán más justo. Porque cada acción cuenta y cada derecho importa, en la CEDH Michoacán hoy estamos más cerca de ti”: presidente de la CEDH, Josué