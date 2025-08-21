Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem), en apego a la legalidad y normativa de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), convocó a un total de mil 855 horas interinas docentes. Además, se publicó la promoción de 15 puestos con función directiva o de supervisión para el ciclo escolar 2025-2026.

En representación de Juan Carlos Velasco Procell, director general del Cecytem, Fernando Loa Bernabé, subdirector de Planes y Programas de Estudio y Enlace Técnico ante la Usicamm, comentó que en este evento público participaron 211 docentes para ocupar horas interinas vacantes en 29 planteles escolarizados. Asimismo, 220 horas interinas para un total de 40 participantes en 10 Centros de Educación Media Superior a Distancia (Cemsad).

Loa Bernabé refirió que para la promoción con función directiva, los planteles a ofertar en la modalidad escolarizada fueron: Colola y Arteaga. Mientras que en los cargos a subdirección fueron Penjamillo, Epitacio Huerta, Senguio y los cargos para jefe de departamento o equivalente en San Lucas, Carácuaro, Vicente Riva Palacio, Cahulote de Santa Ana y Crescencio Morales.

En los Cemsad, los cargos a ofertar fueron los responsables de Villa Victoria, Santa Cruz de Morelos, Las Yeguas, mientras que los cargos de jefe de departamento o equivalente (auxiliar de responsable) en Las Caña y Buenavista. Detalló que las horas que se ofertaron son tres unidades de aprendizaje curricular: Recursos Sociocognitivos, Áreas de Conocimiento y Formación Laboral Técnica.

La designación se dio a través de un evento público en formato híbrido (presencial y a distancia) en el que participaron como testigos de honor: Jorge Huerta Pérez, jefe del Departamento de Promoción Usicamm, en representación de Cynthia Mariana Sánchez Arias, titular de la dependencia; Humberto González Mandujano, titular de la oficina de Enlace Educativo de la SEE; Diana Luisa Carrillo Téllez Barragán, notaria pública 171 de Morelia; Javier Cervantes Martínez, jefe de Órganos Internos de la Secretaría de Contraloría , en representación de Francisco Ramírez Flores, encargado del despacho de la dependencia, entre otros.