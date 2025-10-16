Morelia, Michoacán; a 16 de octubre de 2025.– Con entusiasmo y una sala llena, se llevó a cabo la presentación de una selección de cortometrajes inéditos, como parte del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en una función que permitió al público interactuar con directores, productores y el talento actoral participante.

Entre las obras más esperadas destacó “El viaje de Luciano”, dirigido por Edgar Bahena y protagonizado por Kate del Castillo y José Ángel Bichir, quienes estuvieron presentes y recibieron una cálida recepción, por parte de la audiencia. Este cortometraje se filmó en Morelia gracias al Fondo de Atracción de Producciones del Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, reafirmando el compromiso con el impulso a la industria cinematográfica local y nacional.

La emoción del público fue palpable desde el inicio de la función, donde desde la presentación, la sala se llenó de aplausos y comentarios entusiastas.

Además, se contó con la presencia de reconocidas figuras como Yalitza Aparicio y Memo Villegas, quienes también participaron en producciones que forman parte del festival.

La función incluyó seis cortometrajes que evidencian la diversidad y calidad del talento cinematográfico:

Bump – Dirección: André Leshé (Estados Unidos, México)

Arena Roja – Dirección: Romina Cenisio (Estados Unidos)

El viaje de Luciano – Dirección: Edgar Bahena (México, Estados Unidos)

Lucky, Lucky Yume – Dirección: Selma Cervantes (México)

Amor chiquito – Dirección: Iván Lipkies (México)

En la quietud de la noche – Dirección: Arístides Mantilla (México)