Caso García Luna, tema de la agenda política en la sesión de la Cámara de Diputados

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, MC y PRD, emitieron comentarios relativos al caso Genaro García Luna, en el apartado de agenda política de la sesión semipresencial de este martes.

Comisión especial para investigar narcogobierno

Maximiano Barboza Llamas, diputado de Morena, expresó que Genaro García Luna está siendo procesado y encontrado culpable en Estados Unidos por todos los cargos, incluyendo narcotráfico; en México, cuenta con dos órdenes de aprehensión y varias carpetas de investigación por varios delitos, pero hay ilícitos que no se persiguen, como el asesinato de líderes sociales asesinados. Por ello, propuso la creación de una comisión especial para investigar la responsabilidad del narcogobierno, de todos los asesinados y desaparecidos.

También de Morena, el diputado Carlos Francisco Ortiz Tejeda, subrayó que en el país también existen por lo menos dos denuncias pendientes contra García Luna, por lo que no necesitamos que se lleve a cabo en Estados Unidos, aunque consideró que está bien que “lo juzguen allá para que doblen las manos los poderes económicos”.

PAN no tiene problema en discutir el tema

La diputada María Josefina Gamboa Torales (PAN) dijo que su grupo parlamentario no tiene problema en discutir el tema; sin embargo, pidió hacerlo bien, porque hay muchos ejemplos de esta administración que pudieran tomarse de referencia, como la grotesca ayuda que recibió Morena en el proceso electoral, y por eso “quieren destazar al INE, porque impidieron que existiera un narcoelección. Presidente: me queda claro que la memoria no es lo suyo, sino no cobijaría a la red de delincuentes. Presidente: si ves las barbas de García Luna cortar, pon las tuyas a remojar”.

El pueblo reclama verdad y justicia

Jorge Luis Llaven Abarca, diputado del PVEM, hizo notar que lo sucedido en el juicio en Nueva York no se ha dimensionado del problema que se tiene en México, e hizo votos para que no haya impunidad. “El pueblo reclama que no haya más impunidad; que se lleve a cuentas a todos sin excepción alguna, porque muchas vidas terminaron por errores que se cometieron en materia de seguridad. Hoy el pueblo de México está despierto y exige justicia, caiga quien caiga”.

Por el mismo grupo parlamentario, el diputado Mario Xavier Peraza Ramírez indicó que es importante para el pueblo de México saber toda la verdad, ya que fueron años complicados para cientos de familias en materia de seguridad. “El pueblo de México reclama justicia y conocer la verdad; Genaro García Luna es solamente la punta de iceberg. El pueblo merece que la justicia vaya hasta con el último cómplice de García Luna; no es justo para la sociedad hacer pacto de impunidad”.

700 millones de dólares en propiedades se litigan con EU

Al iniciar las participaciones, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) expresó que la semana pasada un jurado en Nueva York, determinó que Genaro García Luna era culpable de los cinco delitos en que se le señalaba; cuatro por crimen organizado y venta de estupefacientes. Son 700 millones de dólares en propiedades lo que se litiga con el gobierno de Estados Unidos para que ese dinero quede “en nuestra patria y sirva a las comunidades más pobres del país. Hoy está claro que García Luna estaba trabajando para el “Chapo” Guzmán”.

La seguridad se consigue al fomentar el sentido de identidad

De MC, la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco solicitó a las y los legisladores reflexionar si el México que quieren heredar a sus hijos es el de “gritos, carteles y sombrerazos”, ya que la seguridad se consigue al fomentar el sentido de identidad y pertenencia mediante empleos y desarrollo económico y no discutiendo sobre García Luna, el cual fue sentenciado culpable según Estados Unidos.

El juicio se hizo en Estados Unidos sin el apoyo del gobierno

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) sostuvo que el narcotráfico no se ha combatido en este gobierno y “el juicio que hoy nos ocupa se hizo en Estados Unidos sin el apoyo de este gobierno”. Enfatizó que se celebra “un triunfo ajeno, porque esta aplicación de la justicia tuvo que ser sólo en otro país” y deseó que las investigaciones continúen. Pidió un minuto de silencio por los cinco jóvenes asesinados por militares “que han decidido hacer a un lado los derechos humanos de los civiles”.