Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2025.- Con un concierto inaugural del saxofonista Joshua Quinlan (Costa Rica-Estados Unidos), acompañado por el Ensamble del Jazztival y la creación plástica en vivo de Raquel Almaguer Martínez, comenzó en la Casa de la Cultura de Morelia, la edición 23 del Jazztival.

La secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, dio la bienvenida al público y destacó que el Jazztival se ha consolidado como un semillero de artistas después de más de dos décadas de trabajo constante. Invitó a disfrutar de todas las actividades y a seguir haciendo de la Casa de la Cultura un espacio de encuentro abierto para todas y todos.

Por su parte, el director artístico del festival, Juan Alzate, resaltó que el respaldo institucional ha permitido que el festival se posicione como un referente cultural en el país que enlaza el talento local con figuras internacionales del jazz contemporáneo.

La edición 2025 incluye la participación del grupo costarricense Mazzk, la Big Band del Cecam de Tingambato y el saxofonista David Solano, además del Concurso Nacional de Ensambles Estudiantiles de Jazz.

La programación se extenderá hasta el 4 de octubre con conciertos, clases magistrales y proyecciones. El acceso a todas las actividades es gratuito. El programa completo se encuentra disponible en jazztival.org y en cultura.michoacan.gob.mx