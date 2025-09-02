Morelia, Michoacán, 02 de septiembre de 2025.- La Presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres, señaló que el uso de las herramientas de Inteligencia Artificial permite optimizar la gestión parlamentaria, al reducir los tiempos y otorgando eficiencia en los resultados, pero que su empleo debe hacerse con responsabilidad.

Al inaugurar del curso-taller “Asistentes Virtuales para la Profesionalización del Ámbito Legislativo” que el Congreso del Estado, junto con el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (IIEL) y el Colegio de Abogados de Michoacán, la diputada resaltó la importancia de la reflexión colectiva del papel que hoy está haciendo la inteligencia artificial dentro de las instituciones, e instó para que su uso, se haga de manera responsable.

Ante la presencia del Presidente del Colegio de Abogados de Michoacán, Gamaliel Esparza; de la Directora del IIEL, Marisol Aguilar; del Secretario General del STASPLE, Rogelio Vargas Andrade; de la Secretaria de Trabajo y Conflictos, Edelmira Mendoza Moreno; y de los conferencistas, Simón Baca y Abraham Salazar, destacó que el uso de los asistentes virtuales pueden convertirse en un puente directo de la actividad legislativa con la población.

Giulianna Bugarini felicitó a las y los asistentes “por participar en este esfuerzo de formación y actualización, sé que cada conocimiento que aquí se adquiere, se transforma en mejores prácticas para el servicio público, para la gente que es a quienes nos debemos y también para estar a la altura del poder que representamos, el poder que somos”.

Por su parte, Rogelio Andrade Vargas se mostró complacido por el apoyo otorgado por el Congreso del Estado para continuar con la capacitación de las y los trabajadores, para conocer de mejor manera el uso de la Inteligencia Artificial, como un instrumento base que sea la guía, sin dejar de lado el aporte profesional de cada uno.

Durante el taller, se estableció la importancia del uso de la Inteligencia Artificial en la actualidad como herramienta multimodal que permite a los usuarios optimizar procesos de análisis, pero siempre bajo la supervisión humana para redirigir lo que en ella se produzca.

En el evento llevado a cabo en el Salón de Recepciones se analizaron los conceptos básicos de la IA y su aplicación en el ámbito legal; así como la comprensión de cómo las herramientas pueden facilitar la práctica del derecho.