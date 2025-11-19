Santa Clara del Cobre, Michoacán.- El Gobierno Municipal de Salvador Escalante encabezado por la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con las y los directores del sector educativo del municipio, con el propósito de revisar la organización de las actividades cívicas correspondientes al presente mes. En cada acción de su administración, la alcaldesa reafirma su visión de “Gobernar con amor, justicia y libertad”, priorizando el diálogo directo con la ciudadanía.

Durante el encuentro, las autoridades educativas expusieron diversos planteamientos relacionados con la logística, participación y condiciones generales para la realización del desfile conmemorativo del 20 de noviembre. Tras un análisis detallado y un intercambio respetuoso de opiniones entre las instituciones presentes, fue el propio sector educativo quien determinó no llevar a cabo el desfile escolar este año.

La presidenta Dayana Pérez Mendoza reiteró que su administración se conduce bajo el principio de “Escuchar, resolver y transformar”, por lo que el Gobierno Municipal respeta plenamente esta decisión y mantiene su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones educativas, fortaleciendo las actividades formativas, académicas y cívicas que impulsan el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Finalmente, el Ayuntamiento agradeció la comprensión de madres, padres de familia, docentes y ciudadanía en general, refrendando el compromiso de mantener un diálogo permanente con cada institución para garantizar la correcta planeación de los eventos futuros.