En el marco de la conmemoración por el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Morelia, en colaboración con el Colegio de Morelia y la empresa ServiMed realizaron el evento “10/10 Contra el Cáncer de Mama”, en donde se presentaron ponencias y testimonios en torno a esta enfermedad.

Al respecto el Presidente de la CANACINTRA Morelia, Aramis Sosa Cedeño, resaltó la importancia de sumar esfuerzos desde el sector industrial en temas sociales y en especial en esta enfermedad que año con año cobra la vida un gran número de personas, especialmente de mujeres.

“Este evento es la muestra del compromiso que adquirimos desde la industria con la salud, la seguridad y el bienestar de las mujeres, la información y la detección oportuna es fundamental para salvar vidas, juntos podemos lograr que no haya más muertes por esta enfermedad”.

Por su parte el Director del Colegio de Morelia, Iván Barrales, reconoció la importancia de sumar esfuerzos con el sector empresarial y de promover la detección oportuna.

“Para nosotros es muy importante estar colaborando en temas cruciales como el que hoy nos convoca, que sepan que el Colegio de Morelia es un espacio abierto para el conocimiento y la difusión de información valiosa que puede ayudar a salvar vidas”.

Las encargadas de realizar estas ponencias fueron Shalia Berenice Soria Torres, con la charla “Exploración Mamaria” y Ayme Aguilar Torres, con el tema “Mastografía Mitos y Realidades”.

Cabe destacar que este evento forma parte de las acciones que está realizando la CANACINTRA en la concientización y prevención del cáncer de mama, mismos que se están llevando en diferentes espacios y a través de medios digitales.