Campus de la UMSNH en Huetamo, será un faro de libertad y de educación en Tierra Caliente: Gobernador

Huetamo, Michoacán, a 29 de marzo del 2025.- “Este campus será un faro de libertad y de educación de toda la región de Tierra Caliente”, afirmó el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, al dar banderazo de arranque a la construcción de la Unidad Profesional del Balsas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ubicada en Huetamo, en donde estuvo acompañado por la rectora Yarabí Ávila González.

El mandatario estatal celebró el arranque de esta obra e indicó que hace cinco, 10 o 20 años era prácticamente imposible pensar que la UMSNH pudiera crecer y pudiera recibir en su seno a más alumnas y alumnos, tras referir que las crisis de la Universidad eran permanentes.

Este campus dijo, va a beneficiar a cerca de 500 estudiantes no sólo de Huetamo sino de municipios michoacanos aledaños y de Guerrero. “Este proyecto no seria posible sin el compromiso de todos los que hoy nos acompañan, por eso todo nuestro reconocimiento a la rectora Yarabí Ávila González y a toda la comunidad universitaria por su trabajo incansable”.

El gobernador indicó que hoy la UMSNH tiene autonomía plena porque tiene presupuesto pleno en la Constitución, con lo cual se tiene la posibilidad de construir campus como el de Huetamo, y también permite que las y los trabajadores nicolaitas se puedan jubilar. Ahí, destaco la reforma a la Ley Orgánica en donde precisó que, se democratiza la elección del rector o rectora, “y eso es trascendente al más alto nivel nacional, hoy la Michoacana es un ejemplo nacional”.

Eso dijo, se debe al liderazgo de las mujeres, al referir que la rectora Yarabí Ávila y la secretaria de Educación, Gabriela Molina están al frente de la educación pública en la entidad.

“Yo soy nicolaita y como gobernador es para mí un compromiso, una convicción, apoyar todos los días, en todo momento a mi alma mater, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por eso para mí hoy es un día muy especial, que vayamos a construir este campus”, sostuvo.

Por su parte, la rectora Yarabí Ávila, manifestó una gran satisfacción por el arranque de esta obra, tras agradecer al gobernador por permitir que este sueño que inició en el 2003 para el Patronato, el día de hoy comience a ser una realidad.

Destacó el apoyo del Gobierno Estado a la UMSNH en materia de infraestructura, al referir que se han invertido cerca de 300 millones de pesos en obras y acciones que han beneficiado directamente a la comunidad nicolaita, entre ellas la Unidad Profesional de Zamora, que ya tiene un año en operación.

La rectora señaló que, el respaldo de la administración estatal no ha sido únicamente en temas de infraestructura, sino también en avanzar a una Universidad vanguardista. En este marco, compartió que hoy la UMSNH cuenta con un presupuesto pleno, gracias al apoyo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ávila consideró que la Unidad Profesional en Huetamo detonará el crecimiento profesional, económico y cultural de toda la región. “Gracias gobernador por ser un aliado y por permitir a la institución seguir creciendo, porque la Universidad Michoacana así será cada día más grande, pero trabajar en equipo siempre será fundamental, así es que también aprovechamos para agradecer a todos los presidentes de los municipios que también se verán beneficiados con esta obra”.

Frente a la estructura nicolaita señaló que todas y todos son parte de esta transformación y la tarea es seguir tejiendo redes en beneficio de Michoacán.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que este nuevo campus universitario tendrá una inversión en la primera etapa de 40 millones de pesos y serán más de mil metros de construcción, tras referir que se van a habilitar once aulas en un edificio de dos niveles, con un laboratorio de cómputo y un laboratorio de prácticas, módulos sanitarios, aulas didácticas, con un sistema de saneamiento para aguas residuales, alumbrado público, terrapién y cerca perimetral.

En su turno, la secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, exhortó a las y los jóvenes a estudiar y a prepararse, “digan no al alcohol, no a las adicciones, no al cigarro, porque todo esto que sucede es por ustedes y para ustedes, lo hacemos para que estén en las aulas, porque hoy sabemos que con la educación lograremos la mejor transformación educativa en la historia de Michoacán”.

El presidente municipal de Huetamo, Pablo Berona destacó la importancia de la construcción de esta Unidad Profesional de la UMSNH en el municipio, “con este campus una gran cantidad de jóvenes michoacanos de los alrededores, del estado de Guerrero y del Estado de México podrán ahora realizar sus estudios universitarios”.