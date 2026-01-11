Morelia, Mich.- Domingo 11 de enero de 2026.- Una camioneta se impactó contra un árbol y derribó también un poste del alumbrado público, ambos ubicados en el camellón central de la avenida Héroes de Nocupétaro, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes de rescate.

El aparatoso percance se registró durante la madrugada de este domingo, a la altura de las colonias Centro e Industrial, entre las calles Platino y Benito Juárez, en las inmediaciones del Monumento al Pipíla.

La situación fue reportada al número de emergencias, tras lo cual acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes brindaron auxilio.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas.

Asimismo, agentes de Tránsito arribaron al sitio, realizaron labores de abanderamiento y el peritaje respectivo. Por último, una grúa retiró el vehículo siniestrado y lo llevó a un corralón.