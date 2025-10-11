La Unión, Gro.- 11 de octubre de 2025.- Un camión de carga salió del camino la mañana de este sábado en la autopista Siglo XXI, en el tramo Las Cañas-Feliciano, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes, el incidente se registró en el kilómetro 298, lo que provocó la movilización de las unidades de emergencia y las autoridades locales. El personal de AMBUMED acudió al sitio y localizó al conductor, identificado como Aníbal, de 24 años de edad, quien se encontraba fuera del vehículo, un camión Kenworth blanco con placas 82-AF-9X.

Tras una revisión médica, los paramédicos determinaron que el joven no presentaba lesiones ni signos de riesgo. Aníbal rechazó ser trasladado a un hospital.

Los elementos de la Policía Municipal y el personal de Auxilio Vial también acudieron al lugar para brindar apoyo y coordinar las labores con la Guardia Nacional, que se encargó de asegurar la zona y supervisar el retiro de la unidad siniestrada.

El percance provocó un ligero congestionamiento vehicular, el cual fue resuelto una vez que concluyeron las maniobras de rescate y limpieza. El camión fue trasladado a un corralón para los procedimientos correspondientes.

