Morelia, Mich.- Sábado 11 de julio de 2026.- Durante la tarde-noche de este sábado se registró un choque múltiple sobre el Libramiento Norte de Morelia, hecho que dejó una persona herida, informaron autoridades policiales.

Lo anterior ocurrió a la altura de la colonia Francisco J. Múgica, cerca de la avenida Morelos Norte, en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Salamanca hacia el Estadio Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión de carga provocó la colisión al impactar contra otras tres unidades, entre ellas dos vehículos compactos y otro automotor también de carga.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes abanderaron el lugar y atendieron a uno de los conductores involucrados, quien quedó herido y fue llevado por paramédicos a un hospital.

Trascendió que dicho chofer, señalado como presunto responsable del accidente, había intentado retirarse del sitio corriendo, sin embargo, los oficiales los alcanzaron.

Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron el apoyo de grúas para retirar las unidades siniestradas y liberar la vialidad.