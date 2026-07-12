El Zoológico de Morelia invita a recorrer el área de pequeños primates, un espacio que permite conocer de cerca la extraordinaria diversidad de estos animales y comprender la importancia de su conservación, la cual se encuentra ubicada en el lado norte del recinto, muy cerca del área de juegos.

En este recorrido es posible observar especies emblemáticas como los monos capuchinos, macacos tonkeana, papión sagrado, monos araña, lémures, mono de mejillas negras, mandril, capuchino crestado, capuchino cara blanca, cada uno con características únicas que los convierten en piezas fundamentales de los ecosistemas donde habitan.

Entre los habitantes destacan algunos ejemplares decomisados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes reciben atención especializada y representan un ejemplo del trabajo coordinado entre las autoridades ambientales y las instituciones comprometidas con el bienestar animal, recordando a los visitantes las consecuencias que tiene la extracción ilegal de fauna de su entorno natural.

Más allá de su belleza y comportamiento, los primates enfrentan múltiples amenazas en vida silvestre, entre ellas la pérdida de su hábitat, la cacería ilegal y el tráfico de fauna. Conocer estas especies es el primer paso para generar conciencia sobre la necesidad de protegerlas, ya que su supervivencia depende del compromiso de la sociedad para preservar los bosques y selvas que les sirven de hogar y para combatir el comercio ilegal de animales silvestres.

El Zoológico de Morelia mantiene un firme compromiso con la conservación, el bienestar animal, la educación ambiental y la preservación de especies, trabajando diariamente para brindar cuidados especializados a los ejemplares bajo su resguardo, promover el conocimiento científico y sensibilizar a miles de visitantes sobre la importancia de proteger la biodiversidad. Cada visita al zoológico se convierte en una oportunidad para aprender, valorar y fortalecer el respeto por la vida silvestre.