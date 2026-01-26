La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que este órgano legislativo está obligado a formar parte de la discusión respecto a la inteligencia artificial (IA), los videojuegos y las redes sociales, y hacerlo bien, no para limitar o detener, sino para generar las mejores condiciones desde la ley.

Al inaugurar el foro: “La Niñez, la Inteligencia Artificial, los Videojuegos y las Redes Sociales”, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán precisó que la Cámara de Diputados construye leyes y, en lo posible, genera acuerdos precisamente para que el Poder Legislativo del Estado mexicano pueda generar mejores condiciones.

Resaltó la importancia de este foro, ya que es primordial que las leyes sean construidas con la opinión de expertos, “porque es absolutamente claro: se necesita proteger la mente de las niñas, los niños y los jóvenes”.

Subrayó que este espacio de debate permitirá a las y los legisladores saber qué está pasando en términos de la IA, de los videojuegos, pero desde la posición de los expertos de la academia, de las organizaciones no gubernamentales, la postura ciudadana y de los jóvenes.