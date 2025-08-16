Durante este periodo vacacional el personal del C5 Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha atendido en el territorio estatal más 14 mil 400 llamadas del número 911 emergencias.

Los operadores especializados de esta corporación brindan auxilio y orientación a quien lo solicita, ya sea que se encuentren en la vía pública o en sus hogares, con un servicio disponible las 24 horas del día. los siete días de la semana.

Aunado a ello, en esta temporada vacacional se han incrementado las labores de videovigilancia en calles, caminos, autopistas y lugares de mayor concurrencia; en poco más de un mes se han registrado más de 14 mil 400 llamadas solicitando diversos servicios como de seguridad pública, protección civil y solicitudes de servicio médico.

Si necesitan ayuda o se encuentran en situación de urgencia pueden llamar al 911 emergencias, los elementos de la SSP le ayudarán inmediata y oportunamente.