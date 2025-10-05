Buenavista, Mich.- 5 de octubre de 2025.- El eco de las balas volvió a romper la calma en Buenavista Tomatlán. Apenas habían pasado diecinueve horas del sangriento ataque que la noche anterior dejó tres personas muertas, entre ellas dos policías municipales, y una mujer lesionada, cuando nuevamente una caseta de vigilancia fue blanco de disparos.

Eran las cerca de las 16:20 horas de este domingo cuando ráfagas de fuego se escucharon en la carretera Buenavista-Apatzingán. La agresión fue a la altura del balneario El Encanto, donde sujetos armados atacaron una caseta de la Policía Municipal. Según el reporte policial no hubo lesionados ni daños en vehículos, pero el hecho desató una intensa balacera y la movilización de las corporaciones seguridad por la zona.

Patrullas de la Guardia Civil y del Ejército recorrieron los caminos rurales y cañaverales en busca de los agresores, sin que hasta el cierre de esta edición se haya informado de alguna detención. La tensión se palpaba en el aire, los habitantes de Buenavista volvían a encerrarse temprano, mientras el sonido de los motores militares resonaba entre los cerros.

La nueva agresión se convierte en la número 15 registrada contra la Policía Municipal en lo que va del año. Ayer por la noche, el municipio vivió una de sus jornadas más violentas, pues un comando armado atacó la base policial cercana al panteón, matando a los agentes Catalina G. y Gonzalo F., además de un civil que pasaba por el lugar, Adán N., quien quedó atrapado en el fuego cruzado. Su acompañante, Bertha G., resultó herida y fue llevada a un hospital local.

