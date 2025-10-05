Parácuaro, Michoacán, 5 de octubre del 2025.- En acción coordinada entre agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), se localizaron y destruyeron dos campamentos con parapetos empleados aparentemente para realizar conductas ilícitas.

En una zona serrana de la localidad de El Caulote, municipio de Parácuaro, los elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional ubicaron dos campamentos clandestinos, en los cuales fueron encontrados 290 cartuchos calibre 7.62X51 milímetros, así como un cargador.

Al realizar las actuaciones correspondientes, los uniformados llevaron a cabo la destrucción de los mismos mediante el método de incineración, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Esta acción se suma a la estrategia operativa implementada para preservar la paz e integridad de los habitantes del estado. La SSP refuerza presencia operativa y coadyuva con las autoridades a efecto de brindar seguridad.