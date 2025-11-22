Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán mantiene un apoyo permanente a las personas afectadas tras el accidente registrado esta mañana en la carretera Morelia-Pátzcuaro, donde un autobús de pasajeros se vio involucrado en un hecho que dejó un saldo preliminar que suman siete personas fallecidas y 20 más lesionadas.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que desde los primeros minutos posteriores al accidente, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudió al sitio para brindar atención inmediata, realizar labores de rescate y coordinar el traslado de los heridos a distintos hospitales de la capital del estado.

Zepeda Villaseñor detalló que, al corte de las 9:45 horas, se registraron 20 personas lesionadas, las cuales ya habían sido canalizadas a nosocomios donde reciben atención médica especializada. Indicó además que el Gobierno del Estado estableció comunicación directa con los familiares de las personas afectadas para garantizarles acompañamiento, información precisa y todo el apoyo necesario durante este proceso.

Asimismo, el secretario de Gobierno señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento del hecho y la determinación de responsabilidades.

Refrendó que la administración estatal se mantendrá atenta y en coordinación con las instituciones de emergencia, seguridad y procuración de justicia, con el compromiso de brindar respaldo total a las víctimas y a sus familias.