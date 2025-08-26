Chilchota, Mich.- 26 de agosto de 2025.- Habitantes de la comunidad de Huáncito, municipio de Chilchota, bloquearon la circulación sobre la carretera Carapan-Zamora, con la exigencia de la asignación de presupuesto directo, recurso que aseguran debía haber llegado y que, hasta el momento, no se ha concretado.

El bloqueo es a la altura del kilómetro 113+500. En el sitio se desplegaron elementos del Agrupamiento de Seguridad Vial Estatal, para dar seguimiento a la situación y garantizar la seguridad vial en la zona. Las autoridades informaron que el bloqueo fue convocado por integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

Asimismo, recomendaron a los automovilistas tomar precauciones, atender las indicaciones viales y respetar los límites de velocidad, ya que la circulación en la zona se mantiene intermitente.

De acuerdo con los manifestantes, la falta de presupuesto directo ha limitado el desarrollo de proyectos comunitarios y de infraestructura básica, por lo que señalaron que mantendrán la protesta hasta que se instale una mesa de diálogo con representantes del gobierno estatal.

El cierre carretero generó filas de automóviles y transporte de carga en ambos sentidos de la vialidad, afectando a decenas de conductores que quedaron varados. Algunos optaron por buscar rutas alternas hacia Zamora y Carapan, aunque autoridades recomendaron esperar hasta la liberación oficial del tramo.