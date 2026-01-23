Zamora, Michoacán, 23 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en Zamora tres colectores sanitarios donde se invirtieron 120 millones de pesos estatales, sin necesidad de contratar deuda pública, para complementar a la planta de tratamiento norte, con la que el municipio limpiará el 100 por ciento de sus aguas negras y con la que se contribuirá al saneamiento del río Duero, uno de los más importantes del país.

El mandatario destacó el beneficio social, ambiental y para el campo que tienen los colectores sanitarios Romero Guzmán, El Sauz de Abajo y La Rinconada, que, aunque no se ven, impactan de manera positiva, ya que son los que reciben el agua de los drenajes para conducirla a la planta de tratamiento y, una vez limpia, utilizarla en las parcelas agrícolas del Valle de Zamora.

“Es una zona agrícola muy importante para el país, no solo para Michoacán, por las berries, frutillas, fresas; granos como el sorgo, maíz y trigo, sobre todo de exportación, por eso hemos invertido en la cuenca del río Duero más de mil millones de pesos. Simplemente en la planta de tratamiento y los colectores van 700 millones de pesos”, destacó.

Ramírez Bedolla anunció que este mismo año quedará concluida la segunda etapa para echar a andar la planta de tratamiento del municipio de Jacona, ya autorizada por la Comisión Nacional del Conagua (Conagua) con una inversión aproximada de 120 millones de pesos, y con la que se saneará el 80 por ciento del agua de la cuenca del río Duero.

Por su parte, el delegado estatal de la Conagua, Roberto Arias Reyes, aportó que estas obras hídricas son una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que a su vez contribuirán al saneamiento del río Lerma.

En tanto, la coordinadora general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Olivia Cázares Arreola, explicó que son 16 kilómetros de colectores sanitarios los que garantizan el funcionamiento de la planta de tratamiento Zamora Norte, para beneficio de más de 84 mil habitantes de la región.

Acompañaron al gobernador las secretarias de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda, y de Bienestar, Andrea Serna; el alcalde de Zamora, Carlos Soto; el diputado local, David Martínez; el presidente del Módulo de Riego 4 de Zamora, Jesús Méndez; entre otras autoridades estatales y municipales, representantes de módulos de riego y población beneficiada.