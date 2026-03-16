Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, firmó el decreto de la reforma constitucional “No más deuda en Michoacán”, aprobada por las y los legisladores de los distintos partidos políticos del Congreso local, mismo que entra en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El mandatario destacó la unidad que hubo en torno a esta modificación a la ley, a la que se sumaron los ayuntamientos, teniendo en cuenta las diferencias políticas que existen, para prohibir que las actuales y próximas administraciones estatales y municipales contraten financiamientos más allá del periodo para el cual fueron electos, con la finalidad de proteger los intereses del pueblo.

“Los consensos y la unidad son posibles, siempre y cuando, y como se ha demostrado, sea por el bien del pueblo de Michoacán. Tienen mi reconocimiento por este acompañamiento a esta reforma”, manifestó Ramírez Bedolla, quien señaló que este mecanismo legal obliga a los gobiernos a ser más eficientes y responsables con el patrimonio público.

Expuso que de 1993 a 2021 la deuda pública de Michoacán aumentó un 700 por ciento y demostró cómo su gobierno ha invertido más de 40 mil millones de pesos en obras de infraestructura, sin necesidad de endeudarse, cuando en el pasado el propio pueblo hubiera terminado de pagarlos. “En Michoacán no hacían faltan recursos, sobraba corrupción”, subrayó.

Reportó que en su gobierno se han pagado 20 mil millones de pesos para saldar créditos, deudas y compromisos con terceros institucionales que fueron adquiridos por administraciones anteriores. Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ejemplo, se le pagaron 2 mil 400 millones de pesos, cuando pudieron invertirse en escuelas, hospitales, caminos o programas sociales.

“Antes, el indicador de las finanzas estatales era el endeudamiento; hoy, es la inversión. La deuda per cápita, que supera los 4 mil 300 pesos por cada michoacana y michoacano hoy es superada por la inversión pública per cápita que rebasa los 8 mil 200 pesos por habitante”, comparó.

Señaló que el respaldo del Congreso local y los ayuntamientos se traduce en certeza y estabilidad para las familias, convirtiendo al estado en el segundo del país en tomar esta importante decisión. “Hemos sentado las bases de una nueva etapa para Michoacán, que ya no será el estado que pide prestado para sostenerse, sino el que invierte para crecer”, concluyó.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno y de Finanzas, Raúl Zepeda Villaseñor y Luis Navarro García, respectivamente; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; la magistrada presidenta del Poder Judicial de Michoacán, Laura Alanís García; presidentes e integrantes de colegios y asociaciones de economistas y contadores públicos; legisladores locales; alcaldesas y presidentes municipales; y funcionarios federales, estatales y municipales.