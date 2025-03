Ballenas despiden temporada en Michoacán con 93% de avistamientos

Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2025.- La temporada 2024-2025 de avistamiento de ballenas en Michoacán está por concluir, lo que deja una gran expectativa para el turismo estatal, nacional e internacional que se acercó a esta migración natural en “el alma de México”, pues del 100 por ciento de las visitas, el 93 por ciento de las ocasiones se lograron observar.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García, informó que no solo están las migraciones de las mariposas monarcas, tortugas y pelícanos borregones, sino que también está este atractivo con majestuosos mamíferos que llegan a la costa michoacana como destino de paso para disfrutar de las aguas cálidas y poco profundas para su reproducción, además de amamantar a sus crías.

José Octavio Rodríguez Salguero, administrador de Ecoturismo Morelia, señaló que el avistamiento de ballenas en la Costa Michoacana es una actividad turística que ha sido promovida por su organización desde el año 2021, “logrando ser un producto turístico nuevo en la región que promueve la economía social, el cual ha llamado la atención de turistas nacionales como internacionales”, añadió.

Por su parte Luis Adrián Zamora Zavala, licenciado en Biotecnología detalló los cuidados implementados y señaló que se opera conforme a los criterios y protocolos establecidos en la NOM-131-SEMARNAT 2010 y la NOM-09-TUR-2002.

Finalmente, la Sectur Michoacán reiteró a turistas y visitantes la importancia de ser respetuosos con los ejemplares y acatar las restricciones, como no permanecer más de 30 minutos, evitar rodearlas o perseguirlas, no tirar basura ni intentar alimentarlas, así como evitar cambios bruscos de velocidad en la lancha, para no interferir en su descanso, búsqueda de alimento y cuidado de crías.