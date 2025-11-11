Tarímbaro, Mich.- Martes 11 de noviembre de 2025.- Dos jóvenes resultaron malheridos tras ser atacados a balazos al interior de un domicilio del fraccionamiento Galaxia, en el municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes en un inmueble de la calle Neptuno, casi esquina con Meteoro, y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron patrulleros locales y paramédicos, mismos que otorgaron los primeros auxilios a los afectados y los canalizaron a un hospital para su rápida atención médica.

Hasta el momento los pacientes permanecen en calidad de no identificados, ambos tienen entre 20 y 25 años de edad. Especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de las investigaciones respectivas para esclarecer el caso.