Bajo puentes de distribuidores viales serán amigables y seguros para todos los ciudadanos: Bedolla

Morelia, Michoacán, 7 de abril del 2023.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó que por primera vez se toman en cuenta a los peatones, personas con discapacidad, adultos mayores, comerciantes y deportistas para que circulen de forma segura en los bajo puentes de los distribuidores viales de Mil Cumbres y salida a Salamanca de la capital michoacana.

“Anteriormente no había, no existía ningún proyecto para los bajo puentes que si no se les da vida o un uso, terminan convirtiéndose en un problema porque son invadidos o se convierten en zonas conflictivas generando inseguridad y una serie de situaciones”, externó el mandatario.

Por ello, compartió que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), contempla proyectos de embellecimiento y funcionalidad en estos lugares, desde elementos recreativos como parques de patinaje y juegos infantiles hasta locales comerciales y espacios verdes que permitirán mantener “vivas” las zonas y sustentables.

Recientemente, dijo que la Sedum lanzó la licitación de obra para el bajo puente del distribuidor de Mil Cumbres que contempla alumbrado público peatonal, una ciclovía, áreas deportivas y comerciales, banquetas, espacios exclusivos para el transporte público y cruces seguros.

Gladys Butanda Macías, titular de Sedum amplió que también están contemplados elementos escultóricos para generar espacios culturales, jardinería y muros verdes que promoverán una visión más amable con el medio ambiente y con las y los transeúntes.