Uruapan, Mich.- 12 de noviembre de 2025.- Ante el reciente asesinato del alcalde Carlos Manzo, autoridades municipales, instituciones educativas y corporaciones de auxilio determinaron cancelar el desfile conmemorativo del Aniversario de la Revolución Mexicana el próximo 20 de noviembre.

Durante una reunión realizada en la Presidencia Municipal y por votación unánime de la asamblea escolar se determinó cancelar dicho desfile, lo cual fue respaldado por unas 70 instituciones educativas de todos los niveles, al determinar que no existen las condiciones para garantizar la seguridad de los participantes y ciudadanía.

A través de sus redes sociales, el gobierno municipal de Uruapan dio a conocer la cancelación del evento debido a las circunstancias de inseguridad que se han presentado en la región.

“Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses”, se puede leer en un comunicado.

Se añadió que la cancelación del desfile también se realiza en memoria del alcalde Carlos Manzo, a quien se recuerda con admiración, compromiso y profundo cariño.