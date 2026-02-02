Morelia, Michoacán, 2 de febrero de 2026.- El Diario Oficial de la Federación publicó la solicitud de Declaración de Protección de Indicación Geográfica “Aguacate Franja Michoacán”, lo que marca el inicio formal de un esquema que reconocerá legalmente su origen, calidad y reputación, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario celebró este paso, emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y explicó que con ello se abre el periodo de consulta pública de dos meses para consolidar un distintivo que pondrá fin al uso indebido del nombre de nuestra región por productores externos.

“Con esta publicación, Michoacán inicia la etapa final para obtener un sello de identidad que es, en los hechos, un seguro de vida para nuestro ‘oro verde’. No solo estamos protegiendo un producto, estamos protegiendo el prestigio de Michoacán ante el mundo”, destacó.

Ramírez Bedolla agregó que la Declaración de Protección de Indicación Geográfica fortalecerá su valor comercial en los mercados nacional e internacional, ya que Michoacán participa con el 30.9 por ciento de la producción mundial; mientras que en México aporta el 85.9 por ciento de la exportación total del fruto a diferentes naciones.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, detalló que podrán solicitar la autorización de uso quienes cumplan con ciertos criterios como forma y color, porcentaje de materia seca, buenas prácticas ambientales, tipo de cosecha, calidad del fruto y manejo adecuado de conservación.

Especificó que la solicitud considera a 31 municipios productores: Acuitzio, Apatzingán, Ario, Cotija, Charapan, Erongarícuaro, Jiménez, Madero, Morelia, Nuevo Parangaricutiro, Parácuaro, Pátzcuaro, Peribán, Purépero, Quiroga, Los Reyes, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Taretan, Tingambato, Tingüindín, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Uruapan, Zacapu, Ziracuaretiro y Zitácuaro.