Morelia, Michoacán, 20 de febrero del 2026.- La entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra registra un avance del 89 por ciento, con 38 mil 810 estudiantes universitarios atendidos de un total de 43 mil 854 beneficiarios, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Con el objetivo de alcanzar el 100 por ciento de cobertura, este viernes se realizará una jornada especial de atención a rezagados de universidades y escuelas de nivel superior de Morelia, en las instalaciones del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (Imced), en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

“Buscamos garantizar que ninguna y ningún estudiante se quede sin acceder a este apoyo, el cual contribuye a disminuir los gastos de transporte y fortalecer la permanencia escolar”, señaló la directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda.

Las y los beneficiarios que no acudieron en las fechas oficiales deberán presentar credencial de elector en original y copia, además de copias de acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, a fin de recibir su tarjeta.

La Beca Gertrudis Bocanegra es un apoyo único para Michoacán que impulsan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; representa un respaldo directo a estudiantes de educación superior, cuyo propósito es impulsar la continuidad académica y aliviar la carga económica de las familias michoacanas.