Resultado de trabajos de inteligencia e investigación en el estado de Colima, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), detuvieron a seis personas, desmantelaron un laboratorio y aseguraron una bodega con sustancias ilícitas.

Derivado de labores de inteligencia sobre una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas sintéticas, se ubicaron dos domicilios en el municipio de Villa de Álvarez que eran utilizados como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos.

En seguimiento a las investigaciones, se implementaron vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes, los cuales fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

Mediante un despliegue coordinado se ejecutaron los cateos, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas el líder de la célula delictiva. Además, se aseguró un laboratorio clandestino, una bodega utilizada para el almacenamiento de drogas sintéticas y aproximadamente 270 kilos de una sustancia con características similares al fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, equivalentes a 14 millones de dosis.

Por lo anterior, a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de la autoridad.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y a manos de los jóvenes.