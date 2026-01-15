Morelia, Michoacán, 15 de enero de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se construirá la Autopista de la Agroexportación, la cual tendrá una longitud superior a los 90 kilómetros. El subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Jorge Humberto Villegas, detalló que la vía conectará a Uruapan con Zamora y aprovechará 17 kilómetros ya existentes del tramo Capácuaro-Peribán.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el subsecretario destacó que el Gobierno federal invertirá más de 39 mil 600 millones de pesos en Michoacán para tres obras estratégicas: la Autopista de la Agroexportación, la ampliación de la Siglo XXI en su tramo Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas y el ramal de acceso a Uruapan.

Respecto a la Autopista de la Agroexportación, puntualizó que el proyecto tendrá una duración estimada de tres años y será libre de peaje. La vía conectará desde Zacán, a través de la carretera estatal, con el libramiento Zamora-Jacona e integrará un nuevo tramo diseñado para evitar el congestionamiento en la zona metropolitana de Zamora.

El proyecto de modernización de la Autopista Siglo XXI registra avances significativos, con un 95 por ciento de ejecución en el tramo Pátzcuaro-Uruapan. De igual forma, los trabajos de ampliación se extendieron desde hace algunos meses al trayecto Uruapan-Cuatro Caminos, como parte de la estrategia integral para dar continuidad a la obra hasta Lázaro Cárdenas en beneficio del sector logístico y comercial.

Por otra parte, se informó que el tercer proyecto estratégico para la región es la modernización del ramal de acceso a Uruapan. Esta obra consistirá en la ampliación a cuatro carriles de una vía de 8.6 kilómetros de longitud, cuyos trabajos de construcción están programados para iniciar en breve.