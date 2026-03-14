RED 113 MICHOACÁN/ Redacción
Morelia, Mich.- Sábado 14 de marzo de 2026.- Un joven resultó prácticamente ileso
tras caer con su automóvil a un canal de aguas negras ubicado a la orilla del
Libramiento Sur de Morelia, cerca de Casa Michoacán, indicaron fuentes policiales.
Lo anterior se registró durante los primeros minutos de este sábado, en el sentido de
Fuentes de Morelia hacia el Parque Zoológico Benito Juárez, a la altura de la colonia
Vista Bella.
Trascendió que la mencionada unidad presuntamente circulaba a una velocidad mayor a
la permitida. En determinado momento, el conductor perdió el control del volante;
aunque intentó frenar, debido a la inercia le fue imposible evitar el percance.
Al enterarse de la emergencia, patrulleros de la Guardia Civil (GC) y rescatistas
acudieron al sitio, auxiliaron al automovilista, revisaron su estado de salud y no requirió
traslado hospitalario; su identidad no fue revelada por los agentes, sólo se supo que
tiene aproximadamente 22 años de edad.
Asimismo, los oficiales de vialidad se encargaron de realizar el peritaje correspondiente
y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado, el cual es de la
marca Dodge Stratus, color plata.