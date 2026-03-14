RED 113 MICHOACÁN/ Redacción

Morelia, Mich.- Sábado 14 de marzo de 2026.- Un joven resultó prácticamente ileso

tras caer con su automóvil a un canal de aguas negras ubicado a la orilla del

Libramiento Sur de Morelia, cerca de Casa Michoacán, indicaron fuentes policiales.

Lo anterior se registró durante los primeros minutos de este sábado, en el sentido de

Fuentes de Morelia hacia el Parque Zoológico Benito Juárez, a la altura de la colonia

Vista Bella.

Trascendió que la mencionada unidad presuntamente circulaba a una velocidad mayor a

la permitida. En determinado momento, el conductor perdió el control del volante;

aunque intentó frenar, debido a la inercia le fue imposible evitar el percance.

Al enterarse de la emergencia, patrulleros de la Guardia Civil (GC) y rescatistas

acudieron al sitio, auxiliaron al automovilista, revisaron su estado de salud y no requirió

traslado hospitalario; su identidad no fue revelada por los agentes, sólo se supo que

tiene aproximadamente 22 años de edad.

Asimismo, los oficiales de vialidad se encargaron de realizar el peritaje correspondiente

y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado, el cual es de la

marca Dodge Stratus, color plata.