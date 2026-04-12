Morelia, Michoacán; 12 de abril de 2026.- Con el fin de honrar a aquellas personas que, desde la administración municipal, todos los días trabajan para el bien común de nuestra ciudad, el gobierno encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar convoca al “Reconocimiento al Mérito como Servidor Público Municipal de Morelia”.

La convocatoria, realizada a través del Comité de Integridad Pública y Ética (CIPE), señala que: Los participantes deberán contar con una antigüedad mínima laboral ininterrumpida de cinco años en la Administración Pública Municipal, y distinguirse por ser un buen ejemplo de comportamiento íntegro, ético y de servicio.

Las postulaciones y auto postulaciones podrán realizarse el día 13 de abril mediante su registro en el sitio: https://contraloria.morelia.gob.mx/comite-de-integridad/

Posterior a ello, las 10 diez personas Servidoras Públicas (5 mujeres y 5 hombres) que obtengan el mayor número de postulaciones y sean mejor evaluados, serán postulados como finalistas, para proceder a la etapa de votaciones.

Con esta iniciativa, el gobierno de Alfonso Martínez incentiva el empeño y la dedicación de los servidores públicos para que Morelia brille más.

Las excepciones, detalles y fechas completas de la convocatoria pueden ser consultadas en la sección “Reconocimiento al Mérito como Servidor Público 2026” del siguiente enlace: https://contraloria.morelia.gob.mx/comite-de-integridad/