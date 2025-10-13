Uruapan, Michoacán, a 12 de octubre de 2025. – El Atlético Morelia-Universidad Michoacana salió de Uruapan con tres valiosos puntos, luego de vencer 2-3 a Halcones FC en partido de la Jornada 3 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que tuvo como sede la cancha de la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón.

El duelo comenzó muy disputado, ambas escuadras buscaban tomar el control del balón, pero al minuto 31 se abrió el marcador, cuando la defensa rival se equivocó en una salida y Luis Sandoval marcó el primer tanto del encuentro.

Y al 36′ los Zorros aumentaron la diferencia cuando Sandoval desbordó por derecha, mandó centro al área, donde apareció Juan Pablo Lara para rematar de cabeza un balón que pegó en un defensa y acabó en el fondo para poner el 0-2 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, al 65′, los uruapenses se acercaron en el marcador, cuando Daniel Pérez aprovechó una serie de rebotes dentro del área para marcar el tanto de la honra.

Pero las cosas no acabaron ahí, pues al 76′ apareció Mauro Nambo para poner el 1-3 con un cabezazo dentro del área tras el cobro de una falta. Y todavía al 88′ Cristofer Molina concretó un penal para Halcones que sólo sirvió para dejar cifras definitivas.

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH suma sus primeros tres puntos del campeonato y en la fecha 4 recibirá a La Piedad Imperial en duelo programado para el viernes 17 de octubre en el Estadio Universitario.