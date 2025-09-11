Vista Hermosa, Mich.- 11 de septiembre de 2025.- Delincuentes armados atacaron a balazos a patrulleros de Seguridad Vial de la Guardia Civil, en la autopista México – Guadalajara, con saldo preliminar de un policía fallecido, dos lesionados y uno de los atacantes detenidos.

De acuerdo con los primeros datos, el ataque se registró a la altura del kilómetro 391 de la citada vialidad, en el tramo Vista Hermosa – La Barca, hasta donde acudieron en apoyo compañeros de los policías estatales y agentes de Fuerzas Federales.

Los uniformados repelieron la agresión y lograron capturar a uno de los presuntos pistoleros, quien quedó a disposición de las autoridades, sin embargo, 3 de los policías fueron alcanzados por los proyectiles.

Paramédicos confirmaron el deceso de uno de los oficiales, además otorgaron los primeros auxilios a los dos sobrevivientes, mismos que fueron trasladados a un hospital para su adecuada atención médica.

En la zona se mantiene desplegado un operativo interinstitucional en el que participa la Guardia Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policías Municipales, en tanto que se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias de ley.