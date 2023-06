Así luce el cerebro de una persona que asegura haber visto extraterrestres

Las historias de extraterrestres provienen del mundo de la ciencia ficción.

Los especialistas ya no hablan de ovnis, lo que me ponía nervioso de niño en los años 70. Ahora llamados Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP), no crean una colmena de personas que podrían llamarse puristas locos entre aquellos que se atreven a hablar de un posible contacto con seres de otros mundos.

Lo cierto es que hay científicos con largas trayectorias dedicados al estudio de los UAPs y hasta la Armada de Estados Unidos ha emitido lineamientos que animan a los pilotos a reportar cualquier avistamiento curioso, confuso o inexplicable durante sus vuelos.

Uno de esos investigadores interesados en los UAPs es Garry Nolan, profesor de Patología de la Universidad de Stanford. Como buen patólogo, la mayoría de sus 300 artículos se centran en el estudio de enfermedades. Pero también tiene 10 años escudriñando el cerebro de personas que aseguran haber visto los famosos Fenómenos Aéreos no Identificados.

Su sólida reputación académica lo salvó de ser etiquetado como un científico loco.

El profesor de Stanford Garry Nolan está analizando materiales anómalos de accidentes de ovnishttps://t.co/2PwBPLIQTv a través de @motherboard — Víctor Atencio G. (@VctorAtencioG) December 12, 2021

Nolan tiene 40 patentes registradas, 8 empresas de biotecnología y fue reconocido como uno de los 25 principales inventores de la Universidad de Stanford.

En una entrevista reciente con la revista Motherboard de Vice, Nolan admitió que siempre ha sido un ávido lector de ciencia ficción, un interés que lo llevó a seguir las historias de ovnis en las redes sociales.