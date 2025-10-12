Zamora, Michoacán, domingo 12 de octubre de 2025. – Un joven estudiante de preparatoria fue asesinado a balazos la noche del sábado en la colonia El Porvenir, cuando acudía a visitar a su novia. Los responsables lograron escapar, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las investigaciones correspondientes.

El hecho fue reportado cerca de las 23:00 horas a través del C5 Sitec, luego de que vecinos informaran sobre una persona herida por proyectil de arma de fuego en la calle Juan Escutia, a la altura del número 77.

Al lugar acudieron elementos de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, quienes localizaron a un adolescente tirado boca arriba junto a una motocicleta Italika WS150, color gris. Los paramédicos de la Cruz Roja intentaron auxiliarlo, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Mauro Leonardo F. M., de 16 años, vecino de la misma colonia, quien perdió la vida a consecuencia de múltiples heridas de bala.

El área fue acordonada mientras peritos de la Unidad de Servicios Periciales y agentes ministeriales realizaban las diligencias de campo. En la escena se localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 mm y .40 mm.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley. Las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables.