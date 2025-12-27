Coahuayana, Mich.- 27 de diciembre de 2025.- Varias narcomantas fueron localizadas colgadas en el arco del puente Coahuayana, mismo que divide a los estados de Michoacán y Colima.

Algunos automovilistas que transitaban sobre la carretera Federal 200 observaron las lonas y las reportaron al número de emergencias, por lo que al lugar acudieron oficiales de la Guardia Nacional y Policías, quienes aseguraron los letreros.

Trascendió que en los rótulos se observaban señalamientos contra integrantes de la Policía Comunitaria por supuestos abusos, para los que usan vehículos con blindaje hechizo como los incautados el pasado viernes 19 de diciembre en una bodega de la cabecera municipal.

Las lonas supuestamente estaban firmadas por el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación por Apología del Delito.