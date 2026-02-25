Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación en Michoacán, informó que las 24 presas que se monitorean en la entidad registran un promedio del 75.36 por ciento de su capacidad total. Este nivel de almacenamiento resulta positivo para el sector productivo, ya que permite garantizar el riego agrícola para los próximos ciclos, asegurando así la estabilidad hídrica en las zonas de cultivo del estado.

Luis Roberto Arias Reyes, titular de la Conagua en la entidad, señaló que, de acuerdo con el reporte técnico más reciente, solo la presa de Malpaís se encuentra por encima de su nivel de almacenamiento, con un 102.63 por ciento.

Algunas de las presas en Michoacán presentan los siguientes niveles: Sabaneta al 99.84 por ciento; Pucuato al 98.95; La Villita al 95.94; Barraje de Ibarra al 95.20; Cointzio al 93.91; Urepetiro al 93.91; Agostitlán al 91.90; Melchor Ocampo al 91.09; Francisco J. Múgica al 84.70; Tepuxtepec al 81.19; Tercer Mundo al 79.11 y Laguna del Fresno al 77.05 por ciento.

Asimismo, El Bosque registra el 76.74 por ciento; Zicuirán al 71.07; Chilatán al 71.07; Infiernillo al 66.86; Aristeo Mercado al 61.43; Jaripo al 58.15; Los Olivos al 49.97; San Juanico al 48.47 y la presa Guaracha al 25.08 por ciento.

Finalmente, Arias Reyes destacó que la Conagua Michoacán mantendrá el monitoreo permanente de los cuerpos de agua en la entidad para facilitar un uso más eficiente de los recursos hídricos.