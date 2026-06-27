Madero, Mich.- 27 de junio de 2026.- Un camión tipo torton que transportaba aproximadamente 10 metros cúbicos de madera en rollo fue asegurado por elementos de la Guardia Civil en el municipio de Madero y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción sucedió este viernes, cuando agentes de la Guardia Civil de Madero realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Elías Pérez Ávalos, como parte del Plan Michoacán por la Paz y Justicia.

En el sitio, los uniformados detectaron un vehículo tipo torton, color blanco, de la marca Famsa, mal estacionado y aparentemente en estado de abandono.

Al inspeccionarlo, observaron que transportaba producto maderable en rollo, con un volumen estimado de 10 metros cúbicos, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Posteriormente, la unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se inició la carpeta de investigación respectiva para determinar la procedencia legal del recurso forestal y, en su caso, determinar responsabilidades.

Finalmente, el vehículo quedó fue trasladado a un corralón, a disposición de las propias autoridades ministeriales.

AGENCIA RED 113