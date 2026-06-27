Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2026. Al presidir la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la asociación civil Servir para Michoacán “Sepamich”, el ombudsperson Josué Mejía resaltó que los derechos humanos constituyen garantías fundamentales que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar, destacando la necesidad de fortalecer la agenda de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

En alusión a que Sepamich, como su nombre lo indica, es una organización dedicada a servir a Michoacán, Mejía Pineda señaló que “servir habla de entrega, compromiso y responsabilidad”, valores que distinguen a esta asociación, por lo que reconoció la labor que realiza en favor de la sociedad, particularmente en la defensa del derecho a un medio ambiente sano.

Subrayó que las alianzas con las asociaciones civiles fortalecen el trabajo de la CEDH en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Por su parte, Gustavo Moreno Medina, presidente de Servir para Michoacán A.C., destacó la apertura institucional y la cercanía que la CEDH mantiene con las organizaciones de la sociedad civil, lo que permite fortalecer la colaboración e impulsar acciones conjuntas de capacitación y promoción de los derechos fundamentales.

La secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, señaló que este convenio refleja el compromiso compartido de trabajar en favor del bienestar colectivo, impulsando programas de educación ambiental, campañas de concientización y acciones orientadas al uso responsable de los recursos naturales.

Estas acciones contribuirán a construir un Michoacán más justo, solidario y sostenible, donde la protección de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente avancen de manera conjunta en beneficio de todas y todos.

El acto protocolario contó además con la participación especial de la cantante uruapense Rocío Vega, quien interpretó dos piezas del autor José Luis López Pedraza, obras que evocan la responsabilidad colectiva que compartimos en el cuidado de nuestro entorno natural.